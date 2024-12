Homem é preso tentando furtar peças de caminhão em Campo Grande

Investigadores da Delegacia Especializada de Repressão a Roubos a Bancos, Assaltos e Sequestros (Garras) prenderam, nesta quinta-feira (26), um homem de 45 anos suspeito de furtar equipamentos elétricos de caminhões no bairro Vila Cidade Morena, em Campo Grande.

As investigações revelaram que o suspeito usava ferramentas abrasivas para arrombar as proteções dos caminhões e retirar peças. Os policiais, durante monitoramento, flagraram L.F.G. no momento em que tentava furtar partes de um veículo.

O homem confessou os furtos e foi preso em flagrante. Ele foi conduzido para a delegacia, onde o caso será formalizado e encaminhado à Justiça.

