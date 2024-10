Homem é socorrido desorientado após ser espancado em Campo Grande

Homem, de 53 anos, foi espancado e socorrido desorientado durante a madrugada desta sexta-feira (11), na cidade de Campo Grande.

Conforme as informações do boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para ir até o Hospital da Santa Casa, onde a vítima havia dado entrada com sinais de espancamento.

Na unidade de saúde, os policiais não conseguiram colher informações com o homem, já que ele estava desorientado e muito confuso, não se recordado os detalhes que levaram a briga.

Diante da situação, os policiais registraram o caso na DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, como lesão corporal dolosa.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também