Homem enfia prego na cabeça da esposa durante briga em Dourados

Um homem, de 31 anos, foi preso depois de agredir a companheira, de 29 anos, durante a madrugada de domingo (5), na Vila Rosa, em Dourados.

Conforme as informações policiais, vizinhos ouviram os gritos da vítima e diante de uma possível agressão acionaram a Polícia Militar. Ao chegar no local, os militares encontraram a mulher com um grande corte na testa. Ela tinha ainda um prego fincado em sua cabeça e outros sinais de agressão.

Para as autoridades, ela contou que o marido chegou em casa bêbado e sem motivos aparentes começou a bater nela com os pedaços de uma gaveta de armário de cozinha. Diante da gravidade das lesões, a mulher foi encaminhada ao Hospital da Vida para atendimento médico.

Enquanto isso, o autor foi preso e levado para a DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), onde o caso foi registrado como lesão corporal e violência doméstica.

