Homem morre após Jeep cair em galeria de água em Chapadão do Sul

Homem, ainda não identificado, morreu após o carro que ele conduzia cair dentro da galeria de águas pluviais da Avenida Trinta e Três, localizada na cidade de Chapadão do Sul, durante a manhã deste sábado (2). Um rapaz, que estava com a vítima, foi socorrido em estado grave.

Conforme as informações policiais, divulgadas pelo site Jovem Sul News, os dois estavam em um Jeep, quando o condutor perdeu o controle do veículo, colidiu e arrancou uma palmeira localizada às margens da via antes de cair dentro da galeria.

O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado, mas ao chegarem no local, o homem já estava sem sinais vitais. Eles conseguiram socorrer o jovem, que também estava no veículo, o levando em estado grave, com politraumatismo para o Hospital Municipal.

Testemunhas contaram que viram o carro circulando em alta velocidade durante as primeiras horas da manhã, no entanto, o acidente aconteceu pouco depois das 11h15. As causas da colisão serão investigadas pelas autoridades policias.

