Homem morre carbonizado após casa pegar fogo em Dourados

Paulo Ferreira da Silva, de 56 anos, morreu carbonizado após a casa em que ele morava pegar fogo na Rua Silidônio Verão, próxima a Rua Benedito Alves Guimarães, no Jardim Água Boa, em Dourados. O caso aconteceu durante o final da tarde de sábado (24).

Conforme as informações iniciais, divulgadas pelo site Dourados News, no terreno da casa em que a vítima morava, haviam mais dois imóveis, porém, apenas a residência de Paulo teria sido tomada pelas chamas.

As equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas, fazendo o controle das chamas. Após apagar o fogo, eles encontraram o corpo do homem, já carbonizado.

Diante da situação, as equipes da Perícia Técnica foi acionada, fazendo os levantamentos iniciais a respeito do caso.

