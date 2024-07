Homem perde o movimento do polegar após ser esfaqueado pela esposa em Jardim

Homem, de 39 anos, foi esfaqueado pela esposa, que não teve a identidade divulgada, durante uma briga ocorrida na madrugada de domingo (21). O casal mora na Vila Angélica, em Jardim, porém a vítima precisou ser transferida para a Santa Casa, onde aguardava cirurgia.

Segundo o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para ir até o Hospital da Santa Casa, em Campo Grande, onde uma vítima de ferimento por faca teria dado entrada.

No local, o homem detalhou que estava em casa quando teve uma discussão com a esposa. Em determinado momento, ela pegou uma faca e o golpeou na mão, fazendo o marido perder o movimento do dedo polegar.

Depois de ser esfaqueado, o homem saiu do imóvel e foi até o posto de saúde procurar por ajuda. Sendo transferido para a Santa Casa logo depois, onde ficou esperando para realizar uma cirurgia.

O caso foi registrado como lesão corporal dolosa, na DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.

