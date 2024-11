Homem tem BMW roubada durante negociação de dívida de R$ 155 mil na Capital

Homem, de 47 anos, teve uma BMW roubada durante o final da tarde de segunda-feira (4), na Avenida Via Park, próximo ao Parque das Nações Indígenas, em Campo Grande. O veículo teria sido levado como uma forma de ‘pagamento’ de uma dívida de R$ 155 mi.

Conforme as informações do boletim de ocorrência, o dono do carro de luxo ligou para a Polícia Militar contando que um homem armado teria levado seu carro. Ele explicou ainda que estava rastreando o veículo, a vítima conseguiu levar os policiais até uma funilaria localizada na Rua dos Marimbas, no bairro Caiçara.

No local, os policiais encontraram o carro e o autor do roubo, de 45 anos, com uma pistola na cintura. Para os militares ele contou que pegou a BMW durante uma negociação da dívida que a vítima. O veículo ficaria em sua posse por uma semana e só seria devolvida se o homem pagasse o débito. O preso disse ainda desconhecer as acusações de roubo e ameaça, já que o dono do automóvel teria concordado com a situação.

A versão é diferente da informada pela vítima, onde ele relata que o autor ficou alterado passando a exigir o carro como forma de pagamento. O homem explicou ainda que seu débito é com o residencial Damha, não com uma pessoa física, já que vem realizando pagamentos para o grupo que cuida do condomínio.

Diante dos fatos, os dois foram levados para a DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, onde foi registrado como porte ilegal de arma de fogo e roubo.

