Homem tenta estuprar vaca, leva coice e morre em curral da fazenda que trabalhava

Um homem, de 45 anos, morreu após tentar estuprar uma vaca em fazenda localizada no Núcleo Rural Laje da Jibóia, em Samambaia, no Distrito Federal, durante a quarta-feira (8). A 32ª Delegacia de Polícia (Samambaia Sul) investiga o caso.

Conforme as informações policiais, ele trabalhava e morava na fazenda. Um colega de trabalho contou à Polícia Civil (PCDF) que, na terça-feira (7), ambos passaram o dia juntos, ingerindo bebida alcoólica. Na manhã seguinte (8), por volta das 5h, esse colega percebeu que o amigo já havia se levantado para tirar leite das duas vacas leiteiras que ficam na fazenda.

A vítima chegou a levar leite colhido para o patrão e tomar café da manhã com ele antes de voltar ao curral para pegar mais leite das vacas, mas demorou a voltar da ordenha, o que chamou a atenção dos colegas.

Ainda em seu relato, a testemunha disse que decidiu ver o que havia acontecido e, por volta das 6h35, encontrou o parceiro caído inconsciente ao lado de uma das vacas.

Ao afastar o corpo do homem, viu que havia uma camisinha no pênis dele, além de uma embalagem de preservativo ao lado. Assim, supõe-se que, antes de morrer, ele havia tentado estuprar uma das vacas e tomado um coice do animal.

Quando foi localizado, o homem estava sem batimentos cardíacos, com os olhos semiabertos e uma secreção esverdeada saindo do nariz.

Os moradores da fazenda ligaram para o SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), mas puderam apenas constatar o óbito da vítima.

