Idosa é jogada para fora de carro durante acidente grave em MS

A idosa Zildinei Agda Machado Borges, de 63 anos, morreu durante um gravíssimo acidente ocorrido na tarde de sábado (12), na BR-158, entre as cidades de Paranaíba e Aparecida do Taboado. A colisão envolveu quatro veículos e duas pessoas foram socorridas em estado grave.

Conforme as informações policiais, Zildinei era passageira do banco traseiro de um Volkswagen Gol, que era conduzido por sua amiga, de 66 anos, que levava ainda o marido da motorista, de 84 anos. Os três seguiam juntos na pista sentindo Aparecida do Taboado/Paranaíba.

Em determinado momento da viagem, a idosa resolveu fazer uma ultrapassagem, porém, acabou colidindo lateralmente contra três carretas e uma caminhonete Dodge RAM. Com os impactos, Zildinei foi arremessada para fora do veículo, morrendo ainda no local.

A motorista e o marido ficaram presos as ferragens, sendo socorridos pelo Corpo de Bombeiros com vários ferimentos graves pelo corpo, sendo levados para o hospital de Paranaíba. Os motoristas dos outros veículos envolvidos no acidente ficaram no local, prestando todo apoio as autoridades.

Além do Corpo de Bombeiros, equipes da PRF (Polícia Rodoviária Federal), da concessionária WAY112, da Polícia Civil, da Perícia Técnica e da Pax estiveram no local, fazendo os atendimentos da ocorrência.

O caso foi então registrado como praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor, na Delegacia de Polícia Civil de Aparecida do Taboado.

