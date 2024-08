Idoso é agredido com pedaço de galho durante roubo em Aquidauana

Um idoso, de 72 anos, foi espancado com um pedaço de galho durante um roubo ocorrido na terça-feira (30), na cidade de Aquidauana. O autor, de 18 anos, seria um conhecido da vítima.

Conforme as informações do site O Pantaneiro, o homem estava em casa quando o jovem bateu, pedindo por um copo de água. Para ajudar o rapaz, o idoso não hesitou e saiu para pegar.

Porém, ao retornar, o autor fez mais um pedido já que agora queria um cigarro. Como não conseguiu, ele ficou irritado e quebrou o portão do imóvel, passando a agredir a vítima na sequência. O jovem estava armado com um pedaço de galho, atingindo o idoso na região das costelas e do cotovelo.

Depois das agressões ele pegou a bicicleta elétrica da vítima e fugiu. Sem ter o que fazer, o idoso pediu socorro em um bar das proximidades. A Polícia Militar foi acionada, fazendo diligências na região até encontrar o autor.

Mesmo depois de ser detido, o rapaz tentou fugir das autoridades. Como estava ferido, o idoso precisou ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros, sendo levado para o Pronto-Socorro da cidade.

O caso foi então levado para a delegacia de Polícia Civil do município, onde foi registrado.

