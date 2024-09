Idoso é preso por suspeita de estuprar a filha de 15 anos enquanto ela tomava banho

Homem, de 66 anos, foi preso após a filha, de apenas 15 anos, contar para a irmã que estava sendo estuprada pelo pai. O caso aconteceu na noite de sexta-feira (6), mas o homem acabou indo parar na cadeia apenas na quarta-feira (11).

Conforme as informações policiais, divulgadas pelo site Dourados News, o homem mora sozinho com as filhas, de 15 e 20 anos. Como o final de semana tinha chegado, a mais velha saiu do imóvel para ficar na casa do namorado, deixando a mais nova sozinha com o genitor.

A casa em que a família mora não tem porta nos cômodos, sendo que os espaços são separados por cortinas. Aproveitando a situação, o homem pegou uma cadeira e sentou no banheiro, para observar enquanto a filha tomava banho.

Ele chegou a oferecer bebida alcoólica para a menor, que negou. Em seguida, o homem entrou no box e cometeu o estupro. Assustada e bastante abalada, a menina contou para a irmã o que teria acontecido, mas as duas começaram a ser alvo de ameaças.

Ainda assim, elas foram até a DAM (Delegacia de Atendimento à Mulher), onde denunciaram os fatos. Para ajudar, elas levaram fotos e áudios das ameaças. Uma das imagens mostra o homem sentado em uma cadeira com um copo de bebida em frente ao banheiro.

A delegada Thays Bessa, responsável pelo caso, solicitou a prisão do suspeito, que foi cumprida por policiais da DAM. O homem negou os fatos, mas a polícia explicou ao site que as evidências apresentadas reforçam a denúncia da vítima.

Diante da gravidade da situação e do histórico de ameaças, a delegada pediu ainda a prisão preventiva do acusado, que passará por audiência de custódia.



