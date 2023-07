Idoso que morreu em acidente na BR-262 voltava para casa em Ribas do Rio Pardo

Foi identificado como Mauro Alves Ferreira, o homem que morreu durante um acidente no final da manhã desta sexta-feira (28), em um grave acidente na BR-262, na saída para Três Lagoas, em Campo Grande. Ele era condutor de um Ford Fiesta.

Conforme o apurado pela reportagem do JD1 Notícias, Mauro seria morador de Ribas do Rio Pardo e estava deixando Campo Grande, voltando para casa, quando o acidente aconteceu. O condutor do Ford Fiesta tentava fazer uma ultrapassagem no KM-308 quando acabou colidindo frontalmente contra um furgão, que vinha no sentido contrário.

Mauro chegou a ficar preso em meio às ferragens, mas acabou não resistindo aos ferimentos e faleceu antes mesmo da chegada do Corpo de Bombeiros e do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), no local.

O motorista e mais dois passageiros do furgão, seriam funcionários do Ministério Público de Mato Grosso do Sul, contratados por empresas terceirizadas e voltavam para Campo Grande após alguns das de trabalho fora. Eles foram socorridos e levados para a Santa Casa da Capital.

Equipes da PRF (Polícia Rodoviária Federal), Polícia Civil e também da Polícia Científica foram até o local para atender a ocorrência.



Deixe seu Comentário

Leia Também