JD1TV AGORA: Grave acidente deixa ao menos uma pessoa morta na BR-262, em Campo Grande

Uma pessoa, ainda não identificada, morreu no final da manhã desta sexta-feira (28) em um grave acidente de trânsito envolvendo um veículo de passeio e um furgão na BR-262, na saída para Três Lagoas, em Campo Grande.

Conforme as primeiras informações, o acidente teria ocorrido na altura do KM 302 da rodovia e fica em uma região conhecida por ser do trilho, na entrada da capital sul-mato-grossense.

A vítima fatal seria uma pessoa aparentemente idosa, que ficou presa nas ferragens do Ford Fiesta. Ele não resistiu aos ferimentos e faleceu antes da chegada do Corpo de Bombeiros e do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

O trânsito da rodovia ficou prejudicado, pois um dos veículos saiu da pista e o outro permaneceu na rodovia. É esperado a chegada da PRF (Polícia Rodoviária Federal), Polícia Civil e também da Polícia Científica.

Ainda não há informações sobre a existência de outras vítimas.

