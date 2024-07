Idosos são socorridos após acidente grave na BR-262, em Aquidauana

Dois idosos, que não tiveram os nomes divulgados, ficaram feridos durante um acidente ocorrido na noite de quinta-feira (4), a BR-262, entre o pesqueiro 110 e a entrada de Piraputanga, distrito de Aquidauana.

Conforme o site O Pantaneiro, um casal de médicos, de 71 e 64 anos, estavam seguindo pela rodovia em uma caminhonete Nissan Platinum, quando o motorista tentou ultrapassar uma Mercedes. Porém, durante a manobra, ele acabou perdendo o controle e saiu da pista, vindo a colidir contra a vegetação localizada às margens da rodovia.

A mulher, de 64 anos, e passageira da caminhonete, foi encontrada no banco dianteiro, sendo retirada do local pelo Corpo de Bombeiros. Ela estava consciente e desorientada. O marido dela, de 71 anos, e condutor do veículo, estava andando pela área, consciente e orientado.

Os dois foram levados para o pronto-socorro de Aquidauana, onde ficaram aos cuidados da equipe médica plantonista.

