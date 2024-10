Indígena é esf@qu3ad0 na cabeça e procura hospital de Aral Moreira

Um indígena, de aproximadamente 26 anos, foi esfaqueado na cabeça durante as primeiras horas da manhã de sábado (28), na aldeia Guassuty, em Aral Moreira. O caso foi registrado apenas durante a tarde de domingo (29).

Conforme as informações do boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para ir até o Hospital Santa Luzia, pois um indígena havia dado entrada na unidade com ferimento na região da cabeça, possivelmente causado por arma branca.

Quando os militares chegaram ao local, foram informados que a vítima teria sido transferida para o Hospital da Vida, pois o ferimento seria grave. Sem documentos pessoais, as equipes da unidade de saúde não conseguiram registrar o paciente.

O caso foi registrado como tentativa de homicídio e será investigado.

