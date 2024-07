Indígena que morreu atropelado por caminhonete foi velado no meio da rodovia em MS

Alguns indígenas seguem revoltados após Catalino Gomes Lopes morrer ao ser atropelado no Anel Viário Norte, no trecho entre as avenidas Presidente Vargas e a Guaicurus, em Dourados. O corpo da vítima foi velado no meio da rodovia, que estava interditada.

Conforme as informações divulgadas pelo Dourados News, assim como na tarde de ontem, o trecho da rodovia onde o acidente aconteceu segue interditado nesta quarta-feira (31), como forma de protesto.

Ainda segundo o site, o corpo da vítima estava sendo velado no meio da rodovia. A Polícia Militar segue no local desde a tarde de ontem, acompanhando a manifestação e tentando acalmar os ânimos da população.

Acidente No final da manhã de terça-feira (30), Catalino morreu ao ser atropelado por uma caminhonete Toyota Hilux. No entanto, informações sobre a dinâmica do acidente, ainda não foram divulgadas pelas autoridades.

O caso foi acompanhado pela Polícia Militar, Civil e pelas equipes da Perícia.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também