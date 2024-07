Indo ver a irmã doente, sul-mato-grossense fica gravemente ferida durante acidente em MG

Uma moradora da cidade de Taquarussu, de 54 anos, foi socorrida em estado grave e precisou passar por uma cirurgia de emergência após o veículo em que ela estava se envolver em um acidente durante a segunda (1°), em Lavras, cidade de Minas Gerais. A vítima estava indo ver a irmã doente.

Conforme as informações do site Nova News, a vítima é servida pública do município. Ela viajava junto com três irmãos e a cunhada, indo em direção a Malacacheta (MG), para visitar uma irmã que estaria com problema de saúde.

No entanto, durante o trajeto o Volkswagen Polo que o grupo estava teria colidido contra um Fiat Pálio, na região de Lavras (MG). Por conta da dinâmica, três pessoas que estavam no veículo ficaram com ferimentos leves.

Enquanto isso, a servidora teve perfurações nos pulmões, fratura de bacia, costela e clavícula bem como ferimento na região da bexiga. Ela foi socorrida em estado grave, sendo levada para uma unidade de saúde e passando por uma cirurgia de emergência. Ainda segundo o site, a vítima não tem previsão de alta.

Além disso, o estado de saúde dos passageiros do Pálio não teria sido divulgado pelas autoridades. A dinâmica exata do acidente será apurada pelas autoridades locais.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também