Irmãs morrem após comerem bolo em chá da tarde

Sarah Chaves, com G1

A Polícia Civil investiga o caso de uma família que pode ter sido intoxicada ou envenenada após comerem um bolo durante uma reunião em Torres, no Litoral Norte do Rio Grande do Sul. Duas mulheres, morreram, elas iram irmãs.

Tatiana Denize Silva dos Santos, de 43 anos morreu na segunda-feira (23) ainda no pronto-atendimento. e Maida Berenice Flores da Silva, 58 anos morreu no Hospital Nossa Senhora dos Navegantes de Torres nesta terça-feira (24)

Outras quatro pessoas da mesma família foram hospitalizadas no Hospital Nossa Senhora dos Navegantes de Torres e uma já recebeu alta. Das três pessoas que seguem internadas, duas são idosas e a outra é uma criança de 10 anos, conforme o delegado Marcos Vinícius Veloso.

De acordo com a Polícia Civil, sete pessoas da mesma família estavam reunidas em uma casa, durante um café da tarde, quando começaram a passar mal. Apenas uma das pessoas não teria comido o bolo. A mulher que preparou o alimento, em Arroio do Sal e levou para Torres, o consumiu e é uma da hospitalizadas.

"Uma das pessoas que está no hospital foi quem fez o bolo, e na casa dela há vários produtos vencidos. Ao que tudo indica, a farinha que ela usou também estava vencida. Tem a hipótese de ter ocorrido uma intoxicação alimentar, pela ingestão desses alimentos vencidos, como também a gente não descarta que pode ter ocorrido alguma espécie de envenenamento", diz o delegado.

A Polícia Civil encaminhou os corpos para necropsia no Instituto-Geral de Perícias (IGP), órgão responsável por atestar a causa da morte. Os alimentos consumidos pela família foram recolhidos e também vão passar por perícia.

