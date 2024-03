JD1TV: Adolescente é atropelado ao atravessar rua com patinete em Maracaju

Um adolescente, de 12 anos, foi atropelado na Avenida Mario Corrêa, em Maracaju, na manhã desta sexta-feira (22). Ele precisou ser socorrido.

Conforme as informações do site Noticidade, o rapaz estava em um patinete, seguindo pela faixa da direita. No entanto, em determinado momento, ele resolveu trocar de lado e acabou entrando na frente de um carro.

Porém, o rapaz foi atropelado. Ele foi socorrido pelas autoridades e levado para uma unidade de saúde. Ainda segundo o site, não existem informações sobre o estado de saúde da vítima.

Assista:

