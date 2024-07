JD1TV AGORA: Homem morre carbonizado após incêndio em residência no Centro-Oeste

Homem, de 41 anos, identificado até o momento apenas como Alex, morreu carbonizado no início da tarde deste sábado (27), logo após um incêndio atingir uma residência na rua Diomedes de Araújo França, no Jardim Centro-Oeste, em Campo Grande.

Segundo informações repassadas para o JD1 Notícias, a vítima foi encontrada embaixo de escombros oriundos do telhado, que diante das chamas, desabou e provocou a morte da vítima, que teria problemas de locomoção.

Ainda conforme citado, o homem estaria morando há pouco tempo no local. Ainda não há informações sobre como o fogo começou na residência.

O Corpo de Bombeiros foi acionado alguns minutos após o incêndio e conseguiu conter as chamas e segue no local para fazer o rescaldo e evitar que novos focos surjam e atinjam casas ao redor do ocorrido.

A Polícia Civil e a Polícia Científica foram acionadas para o trabalho técnico do local.

