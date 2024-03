JD1TV AGORA: Motociclista morre apÃ³s acidente com caminhÃ£o naÂ GuryÂ Marques

Um motociclista de 23 anos, identificado apenas como Wesley até o momento, acabou morrendo na tarde desta sexta-feira (8) após se envolver em um acidente com um caminhão na Avenida Gury Marques, em Campo Grande.

A suspeita inicial é que o motociclista tenha entrado no ponto cego do caminhoneiro, que tentava fazer o retorno para pegar a avenida no sentido saída para São Paulo, e acabou se chocando contra a lateral do caminhão.

O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado para prestar atendimento à vítima, mas o jovem já havia falecido antes da chegada do socorro.

Acompanhe:

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também