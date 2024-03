JD1TV AGORA: Mulher é brutalmente assassinada pelo irmão no Centenário

Renata Andrade de Campos Widal, de 39 anos, foi brutalmente assassinada no início da noite desta sexta-feira (22) no bairro Centenário, em Campo Grande. Ela foi atacada a socos, pedradas e ainda teve o pescoço cortado com um serrote pelo irmão, de 36 anos, que não teve o nome revelado, que foi preso em flagrante pelo Batalhão de Choque.

Segundo informações obtidas pelo JD1 Notícias, a vítima e o irmão estavam na residência e começaram a ter um atrito, quando essa pequena discussão evoluiu para agressões físicas, até que o homem partiu para situação ainda mais pesada.

Após a série de agressões com diversos socos, o autor ainda teria pegado uma pedra grande e desferido vários golpes contra o rosto de Renata, deixando-a desfigurada. Posteriormente, ele se apossou de um serrote e cortou o pescoço da vítima, causando um corte profundo.

O próprio homem é quem acionou as autoridades. Mas antes da chegada deles, o suspeito teria tomado banho e trocado de roupa e quando foi detido, inventou uma história, mas depois, acabou confessando o crime. "Totalmente dissimulado", alegou uma pessoa para o JD1 Notícias.

Soube ainda a reportagem que o suspeito é esquizofrênico, pois alegou que via coisas e que não seria a primeira vez que ele partiu para cima da vítima. O homem alegava que "via que a irmã queria matar ele". Mesmo preso, o indivíduo se mostrava tranquilo, conforme apuração no local.

A Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher) e a Polícia Científica estão pelo local realizando todos os levantamentos de praxe sobre a ocorrência.

