JD1TV: Casal é preso pela GCM ao ser flagrado furtando fios no centro de Campo Grade

Um casal, que não teve o nome divulgado, foi preso durante a madrugada desta terça-feira (8), após serem flagrados furtando fios de um estabelecimento localizado no cruzamento da Rua Rua Padre João Cripa com a Rua 7 de Setembro, na região central de Campo Grande.

Conforme as informações divulgadas pela GCM (Guarda Civil Metropolitana), o crime foi flagrado pelo sistema de videomonitoramento da região central. No local, as equipes abordaram o casal.

Durante revista pessoal, os guardas encontraram duas facas, um alicate e uma mochila contendo diversos fios. Diante das evidências, os dois foram encaminhados para a DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, onde o caso foi registrado.

Veja o vídeo do crime:

Your browser does not support HTML5 video.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também