JD1TV: Homem morre ao ser esfaqueado durante briga em conveniência de Deodápolis

Luciano Jacinto Pereira, de 42 anos, morreu na madrugada desta segunda-feira (13) após ser esfaqueado durante uma briga ocorrida em uma conveniência de Deodápolis. O autor, identificado apenas como ‘Cafezinho’ está sendo procurado pelas autoridades.

Conforme o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para ir até o local do ocorrido, mas ao chegar foram informados por populares que a vítima já teria sido socorrida e levada para o Hospital Municipal Cristo Rei.

Por medo de sofrer represálias, uma testemunha contou que o autor é conhecido na região como ‘Cafezinho’. Apesar disso, ele não soube passar mais detalhes sobre o homem e ainda assim, a guarnição fez rondas nas imediações e não teve sucesso de encontrar um suspeito.

Diante da situação, os policiais foram até o hospital onde a equipe médica detalhou que o estado de saúde Luciano era grave e por conta disso ele seria transferido para a cidade de Dourados, onde passaria por atendimento especializado.

Enquanto aguardavam, uma segunda testemunha do caso se aproximou e contou para os policiais militares que estava bebendo na conveniência com um rapaz, quando a vítima se aproximou e deu inicio a uma briga, motivada por ciúmes.

A mulher explicou ainda que tinha um relacionamento com Luciano, mas eles estariam brigados. Apesar disso, não foi o acompanhante da mulher que desferiu o golpe na vítima, já ela disse que uma terceira pessoa, entrado na discussão e acertado o homem.

O caso está sendo investigado pelas autoridades. Assista a um vídeo que circula nas redes sociais e mostra a confusão: