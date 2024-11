JD1TV: Jovem é torturada por traficante após 'traição' na Capital

Uma traficante, que não teve o nome divulgado, foi presa por torturar, agredir e cortar os cabelos de uma jovem após ser traída por ela. O caso teria acontecido em Campo Grande na última sexta-feira (15), mas a prisão da autora aconteceu apenas hoje (19).

Conforme o apurado pelo JD1, depois do crime a mulher divulgou os vídeos batendo na vítima e a xingando, enquanto a manda ficar quieta quando reclama de dor. Em um dos momentos da tortura, a traficante chega a mencionar que foi traída pela jovem, já que ela teria vendido todos os itens da sua loja enquanto ela estava presa.

Em determinado momento, entre os tapas e socos, a autora chega a perguntar para a vítima se ela prefere ‘perder um dedo da mão ou os dentes da boa’, fazendo a jovem escolher até que ela estende as mãos para a tortura continuar.

Já no finalzinho, a menina é liberada para sair do imóvel ‘como se nada tivesse acontecido’.

Durante a tarde desta terça-feira (19), o Batalhão de Choque da Polícia Militar conseguiu localizar a autora do crime e a prenderam. Como as equipes policiais ainda estão fazendo diligências, não existem mais detalhes a respeito.

Assista ao vídeo: