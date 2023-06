JD1TV: Médico é preso após dirigir bêbado e causar acidente no Santa Fé

O médico, de um hospital particular de Campo Grande, foi preso ao ser flagrado dirigindo embriagado e causar um acidente de trânsito durante a noite de quarta-feira (7), no cruzamento das ruas Doutor Paulo Machado e Arquiteto Rubens Gil de Camilo, região do bairro Santa Fé, na Capital. Por sorte, ninguém ficou gravemente ferido.

De acordo com o boletim de ocorrência, o autor de 29 anos, estava em uma caminhonete Amarok, seguindo sentido norte/sul pela Rua Doutor Paulo Machado, quando atingiu a lateral esquerda de um Toyota Corolla no cruzamento.

A motorista do Corolla, de 28 anos, teve uma possível fratura no quadril, sendo socorrida pelo SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) até a Santa Casa. O veículo em que estava foi liberado para seu marido, que compareceu ao local após saber do acidente.

Durante o atendimento da ocorrência, os policiais do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar notaram que o médico apresentava visíveis sinais de embriaguez, sendo: olhos vermelhos e odor etílico. Foi solicitado que ele fizesse o teste do bafômetro, porém o mesmo recusou, sendo preso em flagrante diante da constatação de embriaguez.

A caminhonete foi recolhida ao pátio do Detran. O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, como praticar lesão corporal culposa na direção de veículo automotor e conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substancia psicoativa que determine dependência.

Assista:

Histórico negativo - No ano de 2017, o médico teria se envolvido em um acidente parecido enquanto ainda era estudante de medicina. Na ocasião, a advogada Carolina Albuquerque Machado faleceu durante a colisão na Avenida Afonso Pena.

No laudo pericial da época, foi apontado que ele estava em alta velocidade, a cerca de 115 km/h. De acordo com a Polícia Militar, ele fugiu do local logo após o acidente e testemunhas relataram que ele estava embriagado.

Por conta do impacto, o Fox em que Carolina estava com o filho, de apenas 3 anos, foi arremessado por cerca de 110 metros. O menino não sofreu ferimentos graves.

Após bater no carro da advogada, o médico fugiu do local para que não fosse autuado em flagrante. Por conta do acidente, o condutor chegou a ser condenado a 2 anos e 7 meses de prisão.

