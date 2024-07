JD1TV: Moto 'invade' farmácia após piloto sofrer acidente na Júlio de Castilho

Imagens de câmeras de segurança flagraram o momento em que uma moto invadiu uma farmácia, localizada na Avenida Júlio de Castilho, próximo a Rua Antônio Ferreira Damião, no bairro Vila Silvia Regina, em Campo Grande.

Conforme o apurado pelo JD1, o piloto estava com uma pessoa na garupa, quando por motivos ainda desconhecidos acabou perdendo o controle do veículo em uma das curvas da avenida.

Os ocupantes caíram e o veículo, que estava desgovernado, invadiu a área da farmácia. Funcionários do local registraram o balcão quebrado, com os remédios espalhados pelo chão, enquanto comentavam que o piloto e a garupa foram levados para a Santa Casa.

Os trabalhadores estão no local, desde o momento do acidente, fazendo os reparos. Veja o vídeo das câmeras de segurança, que mostram a moto entrando no estabelecimento:





Your browser does not support HTML5 video.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também