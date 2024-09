JD1TV: Motociclista morre e adolescente fica gravemente ferido após acidente na MS-174

O jovem Cauan Correia Rodrigues, de 19 anos, morreu em um grave acidente de moto ocorrido durante a noite de quarta-feira (18), na MS-174, em Vicentina. Na ocasião, seu irmão ficou gravemente ferido.

Conforme as informações do site MS News, a vítima era piloto da motocicleta e seguia sentido distrito de Culturama, quando acabou colidindo frontalmente contra uma caminhonete, conduzida por um Fátima do Sul, de 55 anos.

Por conta do forte impacto, Cauan morreu no local do acidente. Seu irmão, de 17 anos, foi socorrido em estado pelo Corpo de Bombeiros e levado para o hospital Maria dos Santos Bastos, em Vicentina.

O motorista da caminhonete também teve ferimentos pelo corpo, sendo socorrido pelo Corpo de Bombeiros. Sua esposa, passageira do veículo, saiu ilesa do acidente.

Ainda segundo o site, a dinâmica inicial aponta que o motorista da caminhonete estava ultrapassando uma carreta quando a batida frontal aconteceu.

Além do socorro, as equipes da Polícia Civil, Polícia Militar e Perícia Técnica estiveram no local, fazendo o atendimento da ocorrência, que será investigada.

