JD1TV: Motociclistas são socorridos em estado grave após acidente na Bandeirantes

Dois motociclistas foram socorridos em estado grave após um acidente no cruzamento da Avenida Bandeirantes, com a Rua Santa Helena, localizada na região da Vila Bandeirante, em Campo Grande. A colisão aconteceu durante a noite de domingo (10).

Conforme o boletim de ocorrência, um rapaz identificado como Lucas seguia em uma Honda Biz pela Rua Santa Helena, quando acabou colidindo contra uma Honda Fan, pilotada por Felipe, que trafegava com o farol apagado pela Avenida Bandeirantes.

Por conta do impacto, os dois foram arremessados violentamente contra o chão, sofrendo ferimentos graves pelo corpo. O SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado, socorrendo os motociclistas e os encaminhando para a Santa Casa.

Devido a gravidade do acidente, as equipes da Perícia Técnica e da Polícia Civil foram acionadas para realizar o atendimento no local. O caso foi registrado como praticar lesão corporal culposa na direção de veículo automotor e será investigado.

Assista ao vídeo do acidente:

