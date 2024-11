JD1TV: Mulher é socorrida em estado grave após ser esfaqueada pelo marido no Centro Oeste

Homem de 37 anos, que não teve o nome divulgado, foi preso ao tentar assassinar a companheira na Rua do Patrocínio, localizada no Jardim Centro Oeste, em Campo Grande. O caso acontece durante a noite de sábado (9).

Conforme as informações policiais, as equipes do Batalhão de Choque da Polícia Militar estavam fazendo rondas pela região quando foram abordadas por um via noturno do bairro. O homem contou que uma havia sido esfaqueada e que o autor estava tentando fugir do local.

Diante da alegação, os policiais foram até o endereço indicado, encontrando a vítima caída dentro do quintal enquanto perdia muito sangue ao agonizar. Os militares então se empenharam para prestar os primeiros socorros a mulher até a chegada do Corpo de Bombeiros.

Enquanto isso, uma testemunha explicou que o autor é marido da vítima e que estaria dentro da cabine de um caminhão estacionado no quintal da residência. Durante a tentativa de abordagem, o homem desacatou as ordens dos policiais e chegou a tentar dar ré no veículo para sair da garagem, momento em que quase atropelou os militares e a vítima, que estava caída atrás do veículo.

Para impedir a ação, a guarnição atirou nas rodas do veículo. Com medo, ele saiu do caminhão com as mãos na cabeça, apresentando visíveis sinais de embriaguez. Quando questionado sobre o que teria acontecido, ele detalhou que havia acabado de chegar de uma lanchonete com a esposa.

Porém, no caminho para casa, o homem teria colidido com a traseira de um Volkswagem Voyage e fugiu do local. Acontece que duas pessoas chegaram ao imóvel do casal minutos depois para conversar sobre o acidente, nesse momento, o autor começou a conversar com essas pessoas, e sua esposa saiu de dentro da residência, iniciando uma discussão com o marido.

Durante essa briga com a mulher, ele teria desferido golpes de faca na cabeça da companheira, a ferindo perto do pescoço. Ela foi socorrida pelo Corpo e Bombeiros, sendo levada em estado grave para a Santa Casa.

O local foi preservado, e a perícia foi acionada para realizar os trabalhos técnicos. A arma utilizada pelo autor, uma faca de açougueiro, foi apreendida. O autor acabou sendo preso em flagrante e levado para a DEAM (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher).

