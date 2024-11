JD1TV: Pastor Silas Malafaia sofre tentativa de assalto no Rio de Janeiro

O pastor Silas Malafaia foi alvo de uma tentativa de assalto na tarde desta terça-feira (26), em Olaria, Zona Norte do Rio de Janeiro. Ele estava em um veículo acompanhado de seguranças, três deles policiais militares de folga.

Segundo a Polícia Militar, criminosos armados em outro carro abordaram o grupo na Rua Professor Plínio Bastos, anunciando o assalto.

Os seguranças reagiram, e houve troca de tiros. Após o confronto, os assaltantes fugiram. Mas um dos suspeitos foi encontrado em um hospital particular, onde estava internado sob custódia policial.

A PM informou que um veículo utilizado pelos criminosos, que era roubado, foi apreendido. A ocorrência foi registrada na 22ª Delegacia de Polícia. Imagens de câmeras de segurança da região registraram o momento da tentativa de roubo.

Assista:

