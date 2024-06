Jovem apanha do namorado da ex e perde o dinheiro da pensão da filha no Coophavila II

Um rapaz, de 28 anos, foi agredido pelo namorado a ex-companheira ao levar a pensão da filha. O caso aconteceu na manhã deste sábado (8), no Bairro Coophavila II, em Campo Grande. O dinheiro que a vítima daria para a filha sumiu.

Conforme o boletim de ocorrência, a vítima foi até o imóvel da ex logo nas primeiras horas da manhã, pois havia recebido e queria pagar a pensão. Ele não conseguia falar com a mãe da criança, já que estava bloqueado nas redes sociais.

No imóvel, ele foi informado pelo autor que a mulher e a criança não estavam em casa. O rapaz narrou as autoridades policiais que após saber disso, estava saindo quando recebeu uma forte pancada nas costas, caindo no chão logo em seguida.

Já no chão, meio zonzo, ele foi atacado pelo autor, que desferiu socos em seu rosto e cabeça. Na sequência, o homem fugiu correndo do local. Enquanto era socorrido, o rapaz deu falta de R$ 850, todo o valor da pensão.

A vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros, sendo levado para o Hospital da Santa Casa. O caso foi registrado como lesão corporal dolosa, na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.

