Jovem denuncia ex por agressões físicas e psicológicas no Distrito de Quebra Coco

Uma mulher de 19 anos denunciou o ex-companheiro por mais de um ano de agressões físicas e psicológicas nesta quarta-feira (04), no Distrito de Quebra Coco, em Sidrolândia - a 68km de Campo Grande.

Segundo a vítima, ela decidiu denunciar o ex por volta das 15h, quando foi agredida com tapas e socos ao tentar sair de casa.

A vítima, que conviveu com o agressor por cerca de um ano e meio, declarou que as agressões foram constantes durante o relacionamento. “Sempre teve agressões, mas dessa vez não pude mais aceitar”, disse.

Ela procurou a polícia e solicitou Medidas Protetivas de Urgência contra o acusado.

