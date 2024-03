Pedro Molina, com informações do Dourados News

O jovem Demetrio Siqueira Cavalcante Júnior, de 24 anos, foi alvo de uma tentativa de homicídio na noite deste sábado (16), no bairro Parque das Nações, em Dourados.

Demetrio seguia pela Rua José Valério dos Santos, no Parque das Nações, quando, por volta das 21h10, foi alvejado por cinco tiros, que partiram de um carro branco, que não teve o modelo informado. O jovem foi atingido por um dos disparos na lateral do abdômen.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e realizou os primeiros socorros à vítima ainda no local. Seu quadro de saúde foi considerado estável, sem riscos.

Equipes da Polícia Militar e da Força Tática estiveram no local para realizar as diligências necessárias sobre o caso, registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac).

