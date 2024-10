Jovem é esfaqueado durante roubo no centro de Campo Grande

Um rapaz, de 22 anos, foi esfaqueado durante uma tentativa de assalto ocorrido na madrugada deste sábado (12), na região central de Campo Grande. Ele estava chegando para trabalhar.

Conforme as informações do boletim de ocorrência, a Força Tática da Polícia Militar foi acionada para ir até o local, onde um homem havia sido agredido com um golpe de faca na região do abdômen.

A vítima então contou que estava chegando para trabalhar quando dois homens, desconhecidos, o seguraram pela mochila. Ao notar o que estava acontecendo, o rapaz tentou se desvencilhar do ataque, mas acabou sendo atingido por um golpe de faca no abdômen.

Apesar das tentativas, os autores fugiram do local levando sua mochila. O Corpo de Bombeiros foi acionado, socorrendo o rapaz e o encaminhando para UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Leblon. Os médicos detalharam ainda que o golpe não atingiu nenhum órgão vital da vítima.

O caso foi então registrado como roubo qualificado na DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.

