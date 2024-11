Jovem é esfaqueado e socorrido em estado grave na cidade de Ladário

Um rapaz, de 21 anos, precisou ser socorrido depois de ser esfaqueado na noite de quarta-feira (20), o bairro CEAC, em Ladário.

Segundo o site O Pantaneiro, a vítima foi encontrada consciente, porém desorientado, com ferimentos graves no braço e na coxa esquerda. Por conta dos cortes, ele tinha um sangramento intenso.

Após receber os primeiros socorros no local, a vítima foi levada ao pronto-socorro de Corumbá para atendimento médico especializado.

As causas e circunstâncias do crime ainda não foram esclarecidas. A polícia investiga o caso para identificar os responsáveis e apurar os detalhes do ocorrido.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também