Jovem é preso por divulgar vídeo íntimo de "amiga" em Brasilândia

Homem, que não teve o nome divulgado, foi preso por divulgar vídeos íntimos da ‘amiga’, de 19 anos, na internet. A prisão aconteceu na terça-feira (1°), na cidade de Brasilândia.

Conforme as informações policiais, a vítima suspeitou que a divulgação do vídeo tivesse sido feita pelo ex-namorado, mas as diligências apontaram que ele não teve participação na disseminação do conteúdo.

Durante as investigações, depoimentos esclareceram a dinâmica do ocorrido. As equipes apuraram que durante um encontro social a se afastou do celular por um momento, o deixando sem supervisão. Em seguida, o irmão da vítima, adolescente de 15 anos, desbloqueou o aparelho a pedido de um dos integrantes da festa.

Aproveitando o momento, o rapaz acessou o dispositivo, encontrou os vídeos íntimos e gravou a tela do celular enquanto os reproduzia. As imagens foram compartilhadas entre amigos, resultando na rápida divulgação pela cidade.

Os crimes investigados incluem a divulgação de imagens pornográficas, prevista no artigo 218-C do Código Penal, com pena de 1 a 5 anos de reclusão, e a invasão de dispositivo informático, conforme o artigo 154-A, cuja pena é de 1 a 4 anos de reclusão e multa. O rapaz que gravou e compartilhou as imagens foi indiciado por ambos os crimes.

O irmão da vítima, por ser menor de idade, será responsabilizado por ato infracional análogo ao crime previsto no artigo 154-A. A Polícia Civil ressalta que a participação na divulgação de conteúdo íntimo sem consentimento é um crime grave, com consequências irreversíveis e quem realiza esta prática está sujeito a responder legalmente por tais delitos.

