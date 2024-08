Jovem é preso por furto e corrupção de menores em Naviraí

Um jovem, de 28 anos, foi preso por furto qualificado e corrupção de menores durante a segunda-feira (29), na cidade de Naviraí.

Conforme as informações policiais, as autoridades conseguiram identificar o homem, como sendo um dos autores pelo furto de oito motos na cidade. Os crimes ocorreram em dois momentos distintos sendo: o dia 27 de julho, por volta das 21h, foram três motocicletas Yamaha Crosser, ano 2024, avaliadas em R$ 21.250,00 cada.

Enquanto o outro furto, aconteceu na madrugada do dia 29 de julho, onde mais cinco motos foram levadas do mesmo estabelecimento, uma Cooperativa Agrícola, resultando em um prejuízo total de R$ 170 mil.

Após a notificação do crime, a Seção de Investigações Gerais (SIG) da 1ª Delegacia de Polícia Civil de Naviraí, iniciou diligências que levaram à identificação do rapaz. Com apoio da Polícia Militar, foram intensificadas as buscas na cidade para a localização do indivíduo.

Na manhã de segunda, ele foi localizado e preso usando uma das motos que haviam sido furtadas. Além dele, cinco adolescentes, com idades entre 15 e 17 anos, também foram identificados como envolvidos no crime.

A ação policial resultou na recuperação de cinco das oito motos furtadas, que serão devolvidas à cooperativa.

O homem foi preso em flagrante por furto qualificado e corrupção de menores, tendo sua prisão preventiva decretada pela justiça devido ao seu histórico de prisões em flagrante nos últimos dois meses.

Os adolescentes responderão a procedimento próprio conforme previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente.

