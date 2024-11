Jovem fica gravemente ferido ao pular de ponte em Fátima do Sul

Um rapaz, que não teve o nome divulgado, ficou gravemente ferido após pular da ponte do Rio Dourado, em Fátima do Sul, durante a manhã de terça-feira (19).

Conforme as informações divulgadas pelo site Fátima News, o rapaz é paciente psiquiátrico, teria dito ao amigo: “Eu vou pular da ponte, você filma e mostra para o meu pai”. Mesmo alertado pelo amigo sobre o perigo, o jovem realizou o salto.

Porém, a água está em um nível baixo, não tendo mais que um palmo de água onde ele caiu, por isso a vítima atingiu o fundo do rio, ficando ferido. O Corpo de bombeiros foi acionado, retirando o rapaz do local e o socorrendo.

No momento do atendimento, a vítima apresentava um corte significativo em um dos dedos do pé e relatava dores intensas nas costas e costelas, sugerindo possíveis lesões internas ou fraturas. Após os procedimentos iniciais, ele foi levado ao Hospital da SIAS, em Fátima do Sul, para receber atendimento de emergência e realizar exames mais detalhados.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também