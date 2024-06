Jovem fica 'nervosinha' ao ser abordada pela PM e é presa no Tijuca

Uma jovem, de 25 anos, foi encaminhada para a delegacia após ficar ‘nervosinha’ ao ser abordada por uma equipe da Força Tática da Polícia Militar, durante a madrugada deste sábado (29), no Jardim Tijuca, em Campo Grande. A autora chegou a tirar a blusa no meio da rua dizendo ter um ‘tio policial’, para evitar a revista.

Conforme o boletim de ocorrência, a guarnição estava fazendo patrulhamento pela Avenida Marechal Deodoro, quando avistou um casal em uma moto de alta cilindrada andando em alta velocidade e fazendo zig-zag pela rua. Ao passar por um radar, a garupa levantou a placa da motocicleta com a mão tornando-a sem visibilidade para as câmeras.

Diante da situação, a equipe optou por abordar o casal. Desde o começo, a mulher optou por não cooperar com a abordagem, desacatando as ordens de retirar as mãos dos bolsos e ficar parada em um local determinado pelos policiais.

Como a equipe não tinha em sua composição uma policial mulher, foi realizada a orientação para que a revista fosse feita a distância, uma vez que a autora apresentava a suspeita de estar com algo ilícito escondido. No entanto, a jovem se irritou ainda mais, tirando a blusa no meio da rua e gritando para que os militares a revistassem.

O piloto da moto, e marido da autora, a todo momento pedia para que ela se acalmasse, porém, ela gritava com ele dizendo que não poderia ser abordada por ter ser mulher e por ter um tio policial.

Já que os desacatos continuaram, ela acabou sendo levada para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, onde ela continuou insultando os policiais. O caso foi registrado como desacato e desobediência.

