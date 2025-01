Jovem foge de hospital após ser atropelado, volta a ser internado e morre dias depois

O jovem Jean Figueiredo Machado, de 23 anos, morreu 17 dias depois de ter sido atropelado por um carro na rodovia MS-156, próximo da aldeia Jaguapiru, em Dourados. Ele estava internado no Hospital da Vida e faleceu na tarde de terça-feira (7).

Conforme as informações divulgadas pelo site Dourados News, o atropelamento da vítima aconteceu durante a tarde do dia 20 de dezembro. O motorista então fugiu do local, não sendo identificado.

Na ocasião, Jean foi socorrido e levado para o Hospital da Vida em estado grave, mas no dia 23 ele fugiu correndo da unidade de saúde. O rapaz ficou então uma semana sem receber atendimento médico, até que seu estado de saúde piorou e ele precisou voltar no dia 1° de janeiro.

Ele ficou internado até falecer durante a tarde de ontem. O caso está sendo investigado pelas autoridades do município, que tentam identificar o autor do crime.

