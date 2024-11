Jovem morre dias após cair de carreta em Paraíso das Águas

O jovem Bryan Alessandro Figueira Semecio, 26 anos, morreu quatro dias após cair de uma carreta em Paraíso das Águas, durante o sábado (9).

Conforme as informações do site BNC Notícias, depois do acidente de trabalho, o rapaz foi levado para atendimento médico e precisou ser transferido para a Santa Casa de Campo Grande, onde ficou internado até falecer na tarde desta quarta-feira (13).

Ainda não existem detalhes a respeito da despedida do jovem, mas seu corpo será transladado para o município de Paraíso das Águas, onde será velado. Posteriormente, ele será levado para a cidade de Alvorada do Sul, no Paraná, onde será sepultado.

