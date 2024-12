Jovem morre dias depois de ser estuprado com cabo de rodo em hotel de Corumbá

Um rapaz, de 28 anos, morreu dias depois de ter sido estuprado por colegas de trabalho no banheiro de um hotel localizado em Corumbá. Eles teriam usado o cabo de um rodo para cometer o crime durante o domingo (15).

Conforme as informações policiais, divulgadas pelo site Diário Corumbaense, o irmão da vítima estava trabalhando quando soube que o homem teria sofrido uma ‘queda’ no banheiro do hotel. A história foi inventada porque ele estava embriagado.

Diante da situação, ele chegou a ir até o pronto-socorro e realizou o exame de raio-x, sendo liberado em seguida já que não tinha lesões aparentes.

Ao voltar para o quarto de hotel, a testemunha pediu para ver as imagens de câmeras de segurança. Neste momento, ele descobriu que alguns colegas de serviço o levaram para tomar banho, estranhando a ação.

Quando foi ajudar o irmão, ele percebeu que a vítima tinha muitas lesões pelo corpo e notou uma grande quantidade de sangue no vaso sanitário. Preocupado, eles voltaram para a unidade de saúde, ontem o homem levantou a suspeita de que o rapaz havia sido abusado sexualmente.

Ao mencionar o crime, ele explicou ainda que viu o cabo do rodo quebrado. A vítima ficou internada até falecer na terça-feira (17).

O caso está sendo investigado pelas autoridades policiais. Ainda segundo o site, os irmãos são do Maranhão e estavam na cidade para trabalhar.

