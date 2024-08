Jovem morto em capotamento na Gury Marques é identificado

Foi identificado como Miguel Borgarin do Nascimento, de 19 anos, o jovem que morreu durante um capotamento na Avenida Gury Marques, no bairro Vila Progresso, em Campo Grande, na tarde desta terça-feira (6).

Segundo informações do Batalhão de Polícia Militar de Trânsito (BPMTran), as equipes de perícia ainda trabalham para determinar uma dinâmica do acidente, mas que até o momento, ainda não se tem mais informações sobre o acidente.

Um fator que agravou a situação de Miguel era o local onde estava sentado, já que a parte traseira da caminhonete, modelo Volkswagen Saveiro, não tem cinto de segurança.

As outras duas pessoas que acompanhavam Miguel no veículo, um deles identificado como Vinicius Gabriel Cardozo Sampaio, de 19 anos, sobreviveram ao acidente e foram resgatados com vida no local do acidente.

Cinto usado por um dos sobreviventes se rompeu durante o acidente

Apesar de ter sobrevivido, o BPMTran detalhou que o cinto de segurança usado por Vinicius se rompeu durante o acidente, o que resultou no jovem sendo lançado do veículo durante o capotamento. Ele está internado em estado gravíssimo na Santa Casa.

