Jovem pula de moto para evitar acidente grave na BR-262

Um motociclista, de 23 anos, pulou da moto ao se assustar enquanto estava atravessando a BR-262, próximo a um posto de combustível na entrada de Anastácio. Ele teve ferimentos leves pelo corpo.

Conforme as informações policiais, divulgadas pelo site A Princesinha News, o rapaz estava atravessando a rodovia quando se assustou ao ver um veículo. Acreditando que iria bater, e para evitar a colisão, ele resolveu se jogar da moto.

Para o Corpo de Bombeiros, ele confessou que havia ingerido bebidas alcoólicas pouco antes do acidente. Com dores no joelho, o rapaz foi socorrido e levado para o Hospital Regional de Aquidauana.

