Jovem que gosta de mostrar o 'passarinho' é preso no centro da Capital

Um rapaz, de 28 anos, foi preso pela segunda vez, em menos de 5 dias, por mostrar o pênis nas ruas centrais de Campo Grande. Desta vez, ele estava no cruzamento da Rua 25 de Dezembro com a Avenida Mato Grosso, deixando o ‘passarinho tomar um ar’.

Conforme as informações do boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada por populares, uma vez que o autor estava com o órgão genital exposto, para quem quisesse ver. Ao ser abordado, ele confirmou que estava com o pênis para fora das calças.

A funcionária de um posto de combustíveis da região detalhou para os militares que o autor estava mostrando a genitália para pedestres no cruzamento. Ainda segundo o registro policial, o rapaz já havia sido preso pelo mesmo crime no dia 21 de outubro deste ano.

Diante da situação, ele foi encaminhado para a DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, onde os fatos foram registrados como ato obsceno.

