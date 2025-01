Justiça nega pedido e mantém preso acusado de matar mulher no Nova Lima

Por maioria de votos, os desembargadores do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) negaram o pedido de liberdade de Luciano Duarte Servim, de 56 anos. Ele é acusado de matar Maria Cristina Flores Recalde com um tiro na nuca, no dia 18 de julho de 2002, no bairro Nova Lima, em Campo Grande.

Luciano foi preso em 10 de dezembro de 2024 pela Polícia Civil, após permanecer foragido por 22 anos. A defesa solicitou a revogação da prisão preventiva, alegando que a medida não era mais necessária devido ao longo tempo decorrido desde o crime. Também afirmou que ele desconhecia o processo e que medidas alternativas à prisão seriam suficientes.

Os desembargadores da 2ª Câmara Criminal, no entanto, rejeitaram os argumentos e mantiveram a prisão. Segundo a decisão, há provas da existência do crime e indícios de autoria, além de risco de fuga. O tribunal destacou que Luciano não foi encontrado nos endereços indicados e precisou ser citado por edital, o que reforça a necessidade da custódia para garantir a aplicação da lei penal. Além disso, a Justiça considerou essencial manter a ordem pública.

O caso também envolve o irmão de Luciano, Claudio Duarte Servim, que, segundo documentos obtidos pela reportagem, teria participado do assassinato. Ele segue foragido, e informações sobre seu paradeiro podem ser repassadas às forças policiais pelo telefone 190.

Com a decisão, Luciano permanecerá preso enquanto responde pelo crime. Já Claudio Duarte Servim tem um mandado de prisão válido até 2042.

