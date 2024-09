Ladrão é baleado por policial após tentativa de furto no Centro

Um rapaz, de aproximadamente 23 anos, foi baleado por um suposto policial militar em uma tentativa de furto na tarde desta quarta-feira (25) na região central de Campo Grande.

Segundo apurado pelo JD1 Notícias com as autoridades, um policial militar, descaracterizado, estava realizando compras em uma farmácia quando, ao sair do estabelecimento, viu o rapaz fazendo ligação direta na moto e realizou um disparo contra o assaltante.

O jovem fugiu da região central até o Tijuca, onde foi socorrido por populares que acionaram a Polícia, não o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), e solicitaram uma ambulância.

Devido à gravidade dos ferimentos, o jovem foi estabilizado e encaminhado para a Santa Casa, onde receberá atendimento médico especializado.

