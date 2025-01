Ladrão é espancado até a morte após tentativa de roubo

Um ladrão foi linchado até a morte por populares na noite desta sexta-feira (17), na QR 619 de Samambaia Norte, no Distrito Federal, após tentar assaltar uma mulher e ser espancado por pessoas que estavam próximas do local.

O homem teria tentado roubar a mulher na rua, que desesperada com a situação, começou a gritar pedindo ajuda, e pessoas que estavam em uma quadra de esportes próxima ouviram o pedido de ajuda, foram até o local e espancaram o ladrão até a morte.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, no entanto, ao chegarem no local encontraram uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) tentando reanimar o homem, mas sem sucesso, confirmando o óbito ainda no local.

A 26ª Delegacia de Polícia, da Samambaia Norte, investiga o caso e os envolvidos no linchamento.

