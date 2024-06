Mais de 400kg de entorpecentes são apreendidos em ação da PF em Ponta Porã

Durante uma barreira ostensiva de rotina no Posto Fiscal Pacuri, próximo a Ponta Porã na quarta-feira (12), a Polícia Federal realizou duas apreensões de drogas.



Na primeira ocorrência, policiais federais perceberam que ao se aproximar do perímetro de abordagem, o ocupante de um veículo fugiu em direção uma plantação de milho nas proximidades.

O carro foi abandonado no local e em sei interior foram encontrados aproximadamente 370 kg de maconha.



A segunda apreensão ocorreu logo depois, quando a equipe abordou outro veículo, no qual localizaram cerca de 31 kg de cocaína escondidos dentro do tanque de combustível. O motorista foi preso em flagrante.

